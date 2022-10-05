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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبدالغني: شعبية الأهلي دائما طاغية وجمهوره خلف الفريق

صدى البلد

نشر مجدى عبد الغني ‏‏‏لاعب الأهلي ومنتخب مصر، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين EPFA Egypt تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات "تويتر".

وقال مجدي عبد الغني: "شعبية الأهلي دائماً طاغية.. وجمهوره تجده دائماً خلف الفريق في أي مكان وفي كل الألعاب".

وكان قد أكد الإعلامي مجدي عبدالغني أن نادي سيراميكا اقترب من الحصول على خدمات صلاح محسن مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وأضاف عبدالغني خلال تقديم برنامجه «ملعب البلدوزر» عبر شاشة «الشمس» أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين سيراميكا ومهاجم الأهلي ورغم أن الأخير كان يرغب في الرحيل من القلعة الحمراء نهائيًا لكن إدارة الأهلي أعلنت أن الرحيل سيكون على سبيل الإعارة فقط

 

 

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