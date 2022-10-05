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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبد الرحمن : التعاقدات في مصر تسير بشكل خاطئ

عادل عبد الرحمن
عادل عبد الرحمن

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، أن التعاقدات في الكرة المصرية تسير بشكل خاطئ، ولا بد من تفعيل قانون اللعب المثالي النظيف.

وتابع عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "لا بد من وجود مدير رياضي في الأندية، خاصةً أنه لا توجد استراتيجية تعاقدية".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "هناك بعض الأندية تتعاقد مع لاعبين بكثرة دون أي فائدة ويتم ترحيلها بعد ذلك ويتم إهدار المال".

واختتم: "التنافس في الموسم الجديد سيكون صعبا على الجميع ولكن المنافسة ستكون في الدور الأول، وبعد ذلك ينقسم الجدول إلى ثلاث مراحل، والأهلي والزمالك هم الأقرب للمنافسة على الدوري".

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