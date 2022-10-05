خبير سياسي : مصر تسير بمبدأ لا وقت لإهداره في العمل التنموي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك ثلاث قضايا أساسية في حياة الدول، موضحا أن القضايا الثلاث الأمن ويعني حماية الأمن القومي، والتنمية والديمقراطية.

وأشار محمد فايز فرحات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أنه مع العودة إلى فترة الخمسينيات والستينيات كان التركيز على قضية التنمية والتصنيع والعدالة الاجتماعية مع إهمال قضية الديمقراطية، مضيفا أنه تم تحميل المشروع المصري مسؤولية كبيرة كدعم حركات التحرر الوطني في العالم.

ورأى مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تحميل المشروع الوطني بأعباء خارجية كان له الأثر السلبي على عدم استمراره وانهياره، لافتا إلى أنه مع نهاية ستينات وسبعينات كانت القضية الأساسية الأمن وعودة الأرض مع إهمال بعض القضايا الأخرى.

وأكد أن فلسفة الدولة المصرية الحالية تقوم على التركيز على قضية الأمن مع عدم إهمال قضية التنمية وفقا لرؤية القيادة السياسية، موضحا أن الرؤية الحالية تقوم على العمل بمسار متكامل بين 3 قضايا.

وتابع فايز فرحات: فلسفة الدولة المصرية تقوم على أنه لا وقت حاليا لتضييعه بالعمل على مسار تنموي دون إهمال الأمن وتعتبر سيناء نموذجا لذلك.



وأردف: الفلسفة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديري تقوم على التكامل بين الثلاث قضايا، مشيرا إلى أنه كان متوقعا الدعوة للحوار الوطني باعتبار أن الرئيس السيسي يؤمن بضرورة التكامل.

