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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب.. جامعة طنطا تنظم زيارات ميدانية بمركز زفتى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم، زيارة ميدانية لوفد من طلاب الجامعة لزيارة  المشروعات القومية والتنموية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقريتى نهطاى وشرشابة بمركز زفتى محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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أكد الدكتور محمود ذكى ان الجامعة تستهدف من تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكبرى  بمبادرة " حياة كريمة "  تنمية الوعى القومى لدى الطلاب وتعريفهم بالانجازات الكبرى وبمسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى  موضحا ان زيارة اليوم للطلاب لمشروع "حياة كريمة " بقرى مركز زفتى  تأتى فى إطار تفعيل توجيهات المجلس الأعلى للجامعات  لتعريف الطلاب بجهود الدولة من خلال  رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومستهدفاتها، لبناء جمهورية جديدة تحقق حياة كريمة للمواطنين، وإطلاع الشباب على ما تم إنجازه من توسعات لتطوير قرى الريف المصري على أرض الواقع ، إيمانا بدور الجامعة التوعوي والتنموي باعتبارها شريك أساسي في تنمية المجتمع المصري وبناء منظومة الوعي الوطني.

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أوضح الدكتور محمد حسين، أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الزيارات يستهدف توعية الطلاب بأهداف كل مشروع من المشروعات القومية الكبرى وخاصة المشروعات ذات الصلة بمجال دراستهم، لتنمية قدراتهم والتعرف على المتطلبات المهنية وربطهم بسوق العمل وتوظيف مشروعات تخرجهم بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

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شملت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاى الذى يقدم خدمات لأهالي القرية من خلال 8 مكاتب وهي "مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي"، ومجمع الخدمات الزراعية، ومجمع الخدمات البيطرية، ومركز تنظيم الأسرة، ونقطة الشرطة ووحدة الحماية المدنية، ومجمع مدارس يشمل 55 فصل لتخفيف الكثافة الطلابية، ومركز الشباب، ومشروع تبطين الترع، كما اختتمت الزيارة بتفقد دار حضانة ذوى الهمم، ومجمع الخدمات الزراعية، والوحدة المحلية، ومجمع الخدمات بقرية شرشابة.

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