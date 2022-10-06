اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

الذهب اليوم .. يعرض موقع صدى البلد الإخباري نشرة بتحركات سعر الذهب اليوم للمستثمرين والمهتمين بقطاع الذهب و للمقبلين على الزواج، والذي وصل سعر عيار 21 بيع 1,075 شراء 1,085، حيث خسر الذهب عيار 21 حوالى 17 جنيهاً فى الجرام الواحد، لتشهد أسعار الذهب تراجعاً حاداً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,075 جنيها للبيع و 1,085 جنيها للشراء، متراجعا بنحو 14 جنيها.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,229 جنيها للبيع و 1,240 جنيها للشراء، متراجعا بنحو 17 جنيها.

سعر الذهب اليوم العلاقة_بين_الذهب_والدولار



سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 921 جنيها للبيع و 930 جنيها للشراء، متراجعا بنحو 12 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 717 جنيها للبيع و 723 جنيها للشراء متراجعا بنحو 10 جنيهات.

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سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8.600 للبيع و 8.680 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 38.209 جنيه للبيع 38.564 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.228.571 جنيه للبيع، و 1.240.000للشراء.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.