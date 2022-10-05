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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الزاوية الحمراء يشكون انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد سيد المقيم بالزاوية الحمراء من انتشار الكلاب الضالة في المنطقة .

 

وذكر محمد في شكواه أن الكلاب تضايق المارة، و قد تصل إلى العض، وأضاف قائلا إنهم يخافون علي أطفالهم من النزول الي الشارع بمفردهم.

 

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