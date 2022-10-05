الاتحاد العربي لكرة السلة: الكويت بذلت الكثير لإنجاح بطولة الأندية

وصف العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة "البطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال" والمقامة حاليا بدولة الكويت بأنها تعتبر أكبر بطولة عربية تقام لكرة السلة لما تضمن من مشاركة أكبر الفرق العربية ويتم الاستعداد لها على مستوى فني كبير مشيدا بمستوى الفرق المشاركة خاصة في مباريات اليوم الأول للبطولة .

وقال العميد عبدالله شلبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء/- إن البطولة المقامة حاليا تم الاستعداد لها والتنسيق مع نادي الكويت الرياضي المستضيف للبطولة العربية، مؤكدا أن الكويت بذلت الكثير من الجهد للعمل على نجاح تلك البطولة من حيث استقبال الفرق وتجهيز الملاعب والتنسيق مع الاتحاد العربي في كل المستويات لإخراج البطولة بما يليق بها.

وأضاف أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة أنه يتم حاليا التجهيز والاستعداد لبطولة المنتخبات العربية لكرة السلة سيدات والمقرر إقامتها بدولة المغرب في الفترة من الأول وحتى التاسع من شهر نوفمبر القادم، حيث بدأ الاتحاد في تلقي طلبات مشاركات المنتخبات العربية.

وأشار العميد عبدالله شلبي إلى أن كرة السلة في الوطن العربي تتمتع بشعبية كبيرة واهتمام ملحوظ من المتابعين لها في كافة البلدان العربية، مؤكدا أن مستوى الأندية العربية في تقدم مستمر، لافتا إلى أن البطولة العربية للأندية لكرة السلة سيدات والتي أقيمت في تونس خلال الفترة 20 إلى 28 سبتمبر الماضي شارك فيها 11 فريقا عربيا ما يبرز الاهتمام المتصاعد بلعبة كرة السلة على المستوى العربي مؤخرا .

تجدر الإشارة إلى نادي الأهلي لكرة السلة رجال حقق أول فوز في بداية انطلاق البطولة العربية لكرة السلة رجال اليوم ضمن "المجموعة الثانية " والمقامة بدولة الكويت على نظيرة الميناء اليمني بنتيجة 53 / 130 .

وحضر المباراة سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت ومجدي فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وطارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الأهلي ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة المصرية، كما شهد المباراة رابطة مشجعي الأهلي بالكويت لمناصرة فريقهم حتى تحقيق الفوز .

وتضم المجموعة الأولى: الكويت الكويتي– الاتحاد السكندري – الاتحاد السوري – أهلي بني غازي كما تضم المجموعة الثانية الأهلي المصري – الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

وتضم المجموعة الثالثة الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الكويتي– السد القطري وتضم المجموعة الرابعة الجهراء الكويتي– بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي.