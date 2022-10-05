"سيدات سلة الزمالك" يفزن على حدائق الأهرام 55/25 ببطولة الجيزة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة 25/55 في اللقاء الذي جمعهما، اليوم /الأربعاء/، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الجيزة.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور فرق: 6 أكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام.

ومن المقرر أن يواجه فريق "سيدات السلة" نظيره الشيخ زايد بالجولة الثانية من الدور ذاته غدًا الخميس في تمام السادسة مساءً بالصالة المغطاة بالنادي.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات السلة بالزمالك من : عمرو عاشور مديرًا فنيًا، وشريف زكريا مدربًا عامًا، والدكتورة حياة مصطفى إخصائيًا للعلاج الطبيعي، وأمل حسن مدلكا، ومها الأمور إحصائية، وهبة حسنين مديرًا إداريًا، وسارة جودة إداريًا.



