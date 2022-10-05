مصدر رزق | محافظ بورسعيد : منطقة صناعية خلف الحي الإماراتي الجديد ..فيديو

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن المشكلة الرئيسية التي تواجه أغلب المواطنين قلة الوعي.

مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ينادي بقضية الوعي ولابد من توعية المواطنين بأهمية هذه القضية.

وأضاف "الغضبان" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أن مواطني بورسعيد كانوا يشعرون بالقلق والخوف عندما تم الإعلان في البدء بإنشاء الحي الإماراتي داخل المحافظة، موضحا أن أغلب المواطنين كانوا يقولون كيف لنا أن نذهب الي هذا المكان البعيد الذي لا يوجد حوله أي خدمات.

وتابع محافظ بورسعيد أن الحي الإماراتي أصبح الآن وبعد اكتماله من أفضل المناطق السكانية داخل المحافظة، والمنطقة الصناعية تكون خلف هذه المنطقة حتي يكون هناك مصدر رزق لساكني هذه المنطقة.