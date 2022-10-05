مستقبل وطن بكفر الشيخ يفتتح معرضا مجانيا للملابس والأدوات المدرسية في الحامول

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، معرضا مجانيا للملابس والأدوات المدرسية والشنط، ومستلزمات فصل الشتاء، في مدينة الحامول، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.



جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس بدران العياري أمين التكنولوجيا والمعلومات، والمهندس خميس عابوه، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعبد الباسط الخولي أمين مساعد المجالس المحلية، وبعض قيادات وأعضاء الحزب.



قال المحاسب أحمد علاء جعفر، إن المعرض يضم جميع المستلزمات المدرسية من ملابس شتوية، وأزياء مدرسية وشنط وأحذية، ومستلزمات فصل الشتاء من بطاطين، وألحفة ، وغيرها، موضحاً أن المعرض يضم أكثر من 30 ألف قطعة بقيمة مالية ثلاثة ملايين جنيه.



أوضح "جعفر" أن أمانة الحزب بمركز الحامول، قامت بحصر الطلاب غير القادرين، بجميع مدارس قرى المركز والمدينة، كما تم حصر الفئات غير القادرة لتسليمهم مستلزمات فصل الشتاء وحتى تصل المساعدات إلى مستحقيها من أهالينا بمركز الحامول بإشراف من أمانة الحامول والوحدات الحزبية بالمركز.



شارك في الافتتاح من أمانة الحامول العشري عاشور المحامي أمين الحزب بمركز الحامول، والأمناء المساعدين بالمركز الحاج علاء جعفر ومحمد فطيم وحمادة عباس، وأمين التنظيم شوقي سالم وعدد من أمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب الحزب بمركز الحامول.

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