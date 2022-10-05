سكن لكل المصريين 3.. تعرف على خطوات التقديم فى إعلان 16.. فيديو

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان، عن خطوات التقديم فى إعلان 16 لـ "سكن لكل المصريين 3".

وقال عمرو خطاب، خلال مقابلته على قناة صدى البلد، أن خطوات التقديم هي شراء كراسة الشروط و يتم قراءتها جيداً ثم يقوم المواطن بتحديد الوحدات السكنية التى يستقر عليها، و تكون الخطوة الاولى هى ملء الاستمارة و يقوم بدفع مقدم جدية الحجز ثم يأخذ الإيصال.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، بعد ذلك يقوم مرحلة تقديم الإلكترونى وهذه أهم ثانى خطوة، والخطوة الثالثة هي إنشاء حساب على الموقع الإلكترونى ثم يرفع المستندات اللازمة بنجاح ثم يأتى رسالة لتأكيد رفع المستندات.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان، أن المقدم ينقسم إلى شقين، و لأول مرة يتم الإعلان خلال التطبيق به المظلة الجديدة في شريحة الدخل.