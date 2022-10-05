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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسكنها نجاة الصغيرة.. النقل تنشر صورا جديدة لعمارة الشربتلي بعد تنفيذ المترو

عمارة الشربتلي
عمارة الشربتلي

نشرت وزارة النقل، صورة جديدة لعمارة الشربتلي بالزمالك التي تسكنها الفنانة نجاة الصغيرة بعد انتهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ).

وكانت عمارة الشربتلي تعرضت لهبوط أرضي بسبب أعمال الجزء الأول من الخط الثالث للمترو، والذي يمتد من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات بطول 4كم، و التي تشتمل على (4) محطـات نفقية وهي ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات).

وتم عمل صب خرسانى في الدور الأول، كما قامت وزارة النقل بشراء شقة في العمارة كرسالة طمأنة لسكان العقار الذين عادوا لشققهم بسلام.

وشهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو وكذلك سفارة البحرين، وعاد سكان العمارة لشققهم، بعد استكمال أعمال الإصلاح، في سبتمبر عام 2020.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، و كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورؤساء كبرى الشركات العالمية المنفذة للمشروع فى كافة التخصصات، بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ( 3A ).

وأوضحت وزارة النقل في بيان لها، اليوم، أن الجزء الأول من المرحلة الأولى يمتد من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات بطول 4كم، و التي تشتمل على (4) محطـات نفقية وهي ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات )، مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب وإجراء التجارب الخاصة بتسيير القطار والاختبارات الخاصة بالإشارات والتحكم في المسير.

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