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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصنيع وتدوير.. حبس عصابة الإتجار في المخدرات بالمقطم

مخدرات
مخدرات

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى تصنيع وتدوير المواد المخدرة بالقاهرة وبحوزتهم 20 كيلو جرام من مخدر الإستروكس.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى تصنيع وتدوير المواد المخدرة بالقاهرة وبحوزتهم 20 كيلو جرام من مخدر الإستروكس.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة قيام 4 عناصر إجرامي شديدة الخطورة– لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وتدوير مخدر الإستروكس ، متخذين من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المقطم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وتم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر الخام – سلاح نارى – 2 خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى – سيارتين - مستلزمات وأدوات التصنيع – 10 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بما جاء بالتحريات وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ( 700 ألف جنيه تقريباً ) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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