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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص أصابوا شقيقين بفرد خرطوش بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس ٣ أشقاء وأخر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإصابة شقيقين خلال مشاجرة بينهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث في ضبط مرتكبى واقعة التعدى على شقيقين بأسلحة خرطوش وإصابتهما بمدينة نصر .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من إحدى المستشفيات بإستقبالها شقيقين- مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بأماكن متفرقة".

بالإنتقال وسؤالهما إتهما أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته لوجود خلافات بينهم ، مما أدى لإصابتهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم بالإشتراك مع شقيقيه وشخص آخر جميعهم مقيمون بذات الناحية أمكن ضبطهم ، وضُبط بحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر البودر .

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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