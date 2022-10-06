حبس عصابة سرقة العيادات والشركات بالقاهرة

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع ، وكسر الباب".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

كشف بلاغ طبيب عن عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرضهم والمسروقات علي النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة المطرية من طبيب مقيم بالنزهة قرر بإكتشافه كسر باب العيادة عمله الكائنة بدائرة القسم ، وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" ومنظار جلدية من داخلها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهم شخصين مقيمان بالقاهرة ولهما معلومات جنائية تم ضبطهما .

واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع ، وكسر الباب" وأقرا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.