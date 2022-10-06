تنظيم قواعد التبرع بالأعضاء الأبرز.. برلمانية تكشف أجندة اللجنة الصحية الفترة المقبلة

قالت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اجندة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب سوف تتضمن عددا من الملفات الهامة التي تمس صحة المصريين وتحافظ علي ارواحهم.

واكدت “سالم” لـ"صدي البلد"، أن من أبرز الملفات التي سوف تتناولها الجنة هي: رعاية الشباب والنشئ نفسيا وبدنيا وتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وضمان الحقوق الصحية للمسنين والحقوق الصحية لذوي الاعاقة وحرمة جسد الإنسان.

كما أضافت عضو مجلس النواب، أن الجنة سوف تنظر متابعة أحدث الدراسات والابحاث العلمية التي تقوم بها مراكز البحوث والتوسع في المنح والبعثات اضافة الي مكافحة الادمان وتوعية المجتمع بمخاطرة وضرورة النظر في منظومة الاسعاف والطوارئ الصحية فضلا عن تحسين أوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

واستكملت النائبة حديثها عن الملفات التي سوف تنظرها اللجنة وهي دراسة ملف مستشفيات التكامل

و دراسة مشاكل العجز في الحضانات واسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوي والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين ومكافحة الامراض النادرة مكافحة الامراض النادرة والمتوطنة والاوبئة وخاصة ضمور العضلات و الفيروسات الكبدية.

كما اوضحت النائبة ان اللجنة سوف تنظر ملف العمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الاسرة والطب الوقائي ومتابعه السياسة التدريبية لافراد الاطقم الطبية ودراسة إمكانية سد العجز الحالي والمستقبلي للمختصين بالرعاية الصحية في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية لتحسين الاوضاع الطبية وضرورة توفير الكادر الفني للمتخصص في تشغيل واستالم وصيانة الاجهزة الطبية مع عقد دورات تدريبية مستمرة للفنين.

كما ستنظر اللجنة ملف التوعية ضد فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية ومكافحة العدوي ومتابعة مستجدات الجائحة والتعرف على خطة الوزارة فيما يخص علاج مصابي الحروق، وضرورة العمل على إنشاء ستشفى للحروق في كل محافظة و التعرف على الخطة القومية للوزارة لعالج األمراض النفسية وعالج الادمان وضرورة تحديد جدول زمني لهيئة الدواء المصرية بخصوص تطبيق منع صرف الادوية بدون وصفه طبية.