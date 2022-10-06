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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد تكرار الحوادث.. فتح المدارس لمهندسي هيئة الأبنية التعليمية لمعاينة حالة مبانيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت مدارس محافظة الدقهلية تعليمات عاجلة بفتح جميع المدارس على مستوى المحافظة أيام الخميس والجمعة والسبت، حتى يتمكن مهندسو هيئة الأبنية التعليمية من معاينة المدارس على الطبيعة، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءً.

وتم التشديد على ضرورة تسهيل مهمة مهندسي هيئة الأبنية التعليمية، مع ضرورة تواجد مديري المدارس بالإضافة إلى عامل الخدمات المعاونة وحارس الأمن خلال المواعيد المذكورة.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر تعليمات عاجلة بعد تكرار حوادث بدء الدراسة، شدد خلالها على ضرورة إعادة مراجعة جميع الأبنية التعليمية، بما تشـمله من: “تجهيزات مدرسية – فصول دراسية – أفنية - أثاث - معامل - حجرات أنشطة – دورات مياه – أسوار - طرقات – ملاعب - أدوات إطفاء الحريق ... إلخ”.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة غلق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين، مع التأكيد على عدم تركيب مراوح سقف، ومراجعة جميع التوصيلات الكهربائية. 

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة، والشاملة العاجلة بالمدارس، وإعداد خطط متابعة فورية؛ لزيارة جميع المدارس من ديوان عام الوزارة، ومديريات التربية والتعليم، والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

خطاب رسمي

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا رقم (33) بشأن التشديد على إجراءات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، فقد تقرر الالتزام مشددًا بالإجراءات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة:

- وضع خطة تنفيذية للمنشآت التي تحتاج إلى صيانة بسيطة، وصيانة شاملة.
 

- تنفيذ جداول الإشـراف اليومي، بجدية كاملـة، وبصفة خاصة في فترات (بداية اليوم الدراسي - الفسحة - موعد انصراف الطلاب)، مـع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع تدافعهم.

- تكثيف خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالإدارات والمديريات داخـل المـدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، وحسن سير العملية التعليمية.

- التنبيه على مسـئولي الإشـراف اليومي بالمدرسة، بضرورة التأكد من هوية الزائرين - وعدم مغادرة المدرسة، إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.
 

- إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وإحكام الإشراف عليها.

 

- منع مندوبي المبيعات والدعاية والغرباء من دخول أي مبنى من المباني التعليمية أو عرض هدايا أو غيرها على العاملين بالمدرسة أو الإدارة، وكذلك الطلاب.

 

- تطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكيد على نظافة المدارس، واتخاذ التدابير، والإجراءات الوقائية الخاصة بذلك؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس، من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.

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