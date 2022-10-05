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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال ميديا| زيزو يحذر من أكونت مفبرك ينشر صور عائلته.. ودونجا يشارك صورة برفقة طبيبه

زيزو
زيزو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

زيزو يحذر من أكونت مفبرك ينشر صورا لعائلته .. شاهد

حذر أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك من أكونت مفبرك يحمل اسم زوجته علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وناشد زيزو متابعيه عدم الاستجابة له خصيصا أنه يشارك صور لعائلته وزوجته. 

 وكتب زيزو :" الأكونت المهزأ ده عامل مشاكل وبيكلم ناس وبيرد علي ناس في اللايف، مش من طبيعتي إني انا اذي حد لكن لما تتعدي علي الخصوصية وتبقي قليل الأدب يبقي أنت اللي بتعمل في نفسك كده".

 

يا سكاكر.. فيفي عبدة تعلن عن عمل فني يجمعها بـ رامي عياش

 

نشرت الفنانة  فيفي عبده، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت  فيفي عبده، في الصورة برفقة الفنان اللبناني رامي عياش، وعلقت قائلة :"من كواليس تصوير يا سكاكر السكر يا مسكر".

 

رمضان صبحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد مجتمعون في أحدث ظهور

 

نشر رمضان صبحي ، لاعب نادى بيراميدز ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وظهر رمضان صبحى في الصورة برفقة شريف إكرامي وعبدالله السعيد، مما نال إعجاب متابعيه.

 

نجم الزمالك يشارك متابعيه صورة برفقة طبيبه دون تعليق

نشر نبيل عماد “دونجا” لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر دونجا في الصورة برفقة طبيبه الخاص، دون التعليق عليها، وذلك بعد إصابته.

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