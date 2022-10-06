خالد وليد.. طفل يفوز بمسابقة الفيزياء والعلوم النووية على مستوى الجمهورية| تفاصيل

كشف الطالب خالد وليد، تفاصيل فوزه بمسابقة الفيزياء والعلوم النووية على مستوى الجمهورية، التي تنظمها جامعة الطفل .

وقال خالد وليد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الفيزياء مجال ممتع وليس صعب".

وتابع خالد وليد:" اشتركت في مسابقة الفيزياء والعلوم النووية، وقمت بمزاكرة منهج خاص بالمسابقة ثم خضعت لاختبار ومقابلة علمية لتحديد الفائزين، وفزت بالمسابقة".

واكمل خالد وليد:" سافرت روسيا في منحة بعد الفوز بالمسابقة، وقمنا بزيارة أكبر معاهد العلوم النووية ".

ولفت خالد وليبد :" نفسي أكون مهندس نووي وأشارك في صناعة مولد للطاقة عن طريق الطاقة النووية، لأن الطاقة النووية هي المستقبل وأفضل من مصادر الطاقة غير المتجددة".