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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد وليد.. طفل يفوز بمسابقة الفيزياء والعلوم النووية على مستوى الجمهورية| تفاصيل

خالد وليد
خالد وليد

كشف الطالب خالد وليد، تفاصيل فوزه بمسابقة الفيزياء والعلوم النووية على مستوى الجمهورية، التي تنظمها جامعة الطفل .

 

وقال خالد وليد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"  الفيزياء مجال  ممتع وليس صعب".

 

 وتابع خالد وليد:" اشتركت في مسابقة الفيزياء والعلوم النووية، وقمت بمزاكرة منهج خاص بالمسابقة ثم خضعت لاختبار ومقابلة علمية لتحديد الفائزين، وفزت بالمسابقة".

 

 واكمل خالد وليد:" سافرت روسيا في منحة  بعد الفوز بالمسابقة، وقمنا بزيارة أكبر معاهد العلوم النووية ".

 

 ولفت خالد وليبد :" نفسي أكون مهندس نووي وأشارك في صناعة مولد للطاقة عن طريق الطاقة النووية، لأن الطاقة النووية هي المستقبل وأفضل من مصادر الطاقة غير المتجددة".

خالد وليد مسابفة الفيزياء العلوم النووية اخبار التوك شو

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