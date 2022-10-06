‏لن يؤذيك من يكرهك.. ندى بسيونى توجه رسالة لجمهورها | شاهد

وجهت الفنانة ندى بسيونى ، رسالة لـ جمهورها ، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام ”.

وعلقت ندى بسيونى “ ‏لن يؤذيك من يكرهك، وإنما من أحببته بصدق ”.

و حلت النجمة ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد الإخباري احتفالا بنجاح مسلسلها الجديد “أعمل ايه” والذي يعرض حاليا، ويحظى بنسب مشاهدة كبيرة.



وتحدثت ندى بسيوني في حضور أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، عن سعادتها بالعمل وردود الأفعال التي حصلت عليها سواء من الجمهور أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية الأعمال التي تعرض خارج الموسم الرمضاني.