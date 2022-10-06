الشيخ حسين رشدان يبدع في الإنشاد الديني مع عمرو الليثي.. فيديو

أبدع الشيخ حسين رشدان وهو يغرد الانشاد الديني "أنت الحبيب" في استديو برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

ومن جانبه دعا الشيخ أحمد عمر هاشم هذا الدعاء في ذكري المولد النبوي الشريف، "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الذكري علي أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وأن يأتيها وهي في سلام وأمان، وفي استقرارا واطمئنان، واجعل يارب هذا البلد مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واغفر لأمة محمد أجمعين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وأضاف "هاشم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن أول بردة في مديح سيدنا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت لكعب بن زهير، فهو شاعر كبير من قبل أن يدخل الإسلام وكان يهجو الإسلام كثيرا حتي أن الرسول قام بتحليل هدر دمائه.

وتابع أحمد عمر هاشم أن أخو كعب بن زهير نصحه بدخوله للإسلام وقال له إن الرسول كريم عفو وسوف يعفو عنه.