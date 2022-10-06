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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ حسين رشدان يبدع في الإنشاد الديني مع عمرو الليثي.. فيديو

حسين رشدان
حسين رشدان

أبدع الشيخ حسين رشدان وهو يغرد الانشاد الديني "أنت الحبيب" في استديو برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

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دعاء الشيخ أحمد عمر هاشم في ذكرى المولد النبوي الشريف .. فيديو

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الجعفري : إنشادي أمام الرئيس في احتفال المولد النبوي أبهج قلبي| خاص

ومن جانبه دعا الشيخ أحمد عمر هاشم هذا الدعاء في ذكري المولد النبوي الشريف، "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الذكري علي أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها وأن يأتيها وهي في سلام وأمان، وفي استقرارا واطمئنان، واجعل يارب هذا البلد مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفرج الهم عن المهمومين، واغفر لأمة محمد أجمعين، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وأضاف "هاشم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن أول بردة في مديح سيدنا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت لكعب بن زهير، فهو شاعر كبير من قبل أن يدخل الإسلام وكان يهجو الإسلام كثيرا حتي أن الرسول قام بتحليل هدر دمائه.

وتابع أحمد عمر هاشم أن أخو كعب بن زهير نصحه بدخوله للإسلام وقال له إن الرسول كريم عفو وسوف يعفو عنه.

برنامج واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي احمد عمر هاشم الإنشاد الديني المولد النبوي ذكرى المولد النبوي الشريف

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