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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق حياة كريمة: مشاريع المبادرة تبنى للإنسان

حياه كريمة
حياه كريمة

قال الدكتور محمد أنور منسق عام حياه كريمة في الإسماعيلية؛ إن مبادرة حياه كريمه تم افتتاحها في الاسماعيليه في مركز قنطره شرق الضفة الشرقية لقناه السويس ونعمل على 16 قريه منهم اربع قرى تقع على انقاض خط بارليف؛ بالإضافه الى قريه السلام التي توازي لقريه السرابيوم ضمن مشروع حياه كريمه والذي يتضمن اكثر من 130 مشروع في كافة  المحاور.

أضاف محمد أنور خلال لقاءه  على تطبيق زووم في برنامج التاسعه للاعلامي يوسف الحسيني على القناه الاولى المصريه أن مشروع حياه كريمه يقدم توفير حياه كريمه لأهلنا وتوفير احتياجاتهم في جميع المجالات سواء الطبيه او التعليميه او الطرق او الخدمه.

أوضح موافق عن حياه كريمه ان مشروع حياه كريمه عباره عن بناء انسان بمعنى ان مشاكل مياه الشرب تم حلها من خلال مشروع حياه كريمه بنسبه تتجاوز ال 95% في 16 قريه و 97 تابعه واما بالنسبه للأبنيه التعليميه تم العمل على اكثر من 14 مدرسه من صيانه ورفع كفاءه وزياده فصول وغيرها فتحقق الهدف بنسبه 100%.

وتابع أن الابنيه الخدمية مثل  الشهر العقاري ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية والأحوال المدنيه ومكتب التموين والشؤون الأجتماعية تم إنشاءها لتسهيل على مواطنين وعدم الحاجه لعبور من الشرق الى الغرب وهي تقدم سبع خدمات للمواطنين؛ مشيرا الى ان تم تنفيذه المشروعات الخاصه بحياه كريمه بنسبه 97% اما بالنسبه ليه مشروعات مراكز الشباب فتم تحقيق ما يزيد عن 98% منها.
 

حياة كريمة الاسماعيلية مبادرة يوسف الحسيني

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