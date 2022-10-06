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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: المؤتمر الاقتصادي المصري يتحدث عن مشكلات الصناعة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي؛ إن مع بداية المخاطر تزداد حالة عدم اليقين، والمخاطر مصدرها متعددة مثل المخاطر الجيوسياسية والمخاطر الصحية مخاطر متعلقة وسلاسل الإمداد و مخاطر متعلقة بالأسواق وأسعار العملات ومخاطر متعلقة بأزمات الديون والتي تزيد عن الناتج القومي وعندما تأتي كل هذه المخاطرة في فترة واحدة تسود حالة من عدم اليقين.

أضاف مدحت نافع خلال لقائه في برنامج رأي عام على قناة تن أن؛ المملكة البريطانية تتسم بالمحافظة ورغم ذلك السياسية المالية اتخذت قرارات لمدة 10 ايام فقط ثم تم الغائها وحدث الكثير من الارتباك بسبب هذه القرارات وتسببت هذه السياسات في تصوير سيء للمملكة المتحدة وكذلك الى تصنيف سلبي ل snb.

أوضح الخبير الاقتصادي ان في المؤتمر الصحفي الذى عقده مصطفى مدبولي تحدث عن اجنده المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس السيسي المستقبلية للاقتصاد المصري ومن اهم معالمه اطلاق وثيقة سياسه ملكية الدوله الحديث عن دور الصندوق السيادي وكيفية تفعيل الأسواق الماليه.

وتابع أن هذا المؤتمر مؤتمر اقتصادي مصري محلي كما سيتحدث المؤتمر عن اهم المشكلات التي تواجه الصناعة وكذلك اهم المنح والتسهيلات للمصنعين؛ وذلك لادراك اهميه مجال الصناعه للحصول على تنميه مستدامه وهي ايضا تحافظ علينا ضد صدمات الخارجيه وتقلبات سعر الصرف والطاقه وخلافه كما اكد الى ان يجب ان تكون الدعوه في المؤتمر الاقتصادي مفتوحه للجميع.

ولفت إلى ضروره الاهتمام بمؤتمر cop 27 حتى لا تتداخل الاحاديث والمهام بين المؤتمر الاقتصادي المحلي ومؤتمر المناخ العالمي كي لا تتشتت الحكومه والمسؤولين بين هذا وذاك؛ مشيرا إلى أن هذا المؤتمر هو نواة جيده لمؤتمر اقتصادي عالمي.
 

الخبير الاقتصادي المالية المملكة البريطانية مصطفى مدبولي المؤتمر الاقتصادي الرئيس السيسي

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