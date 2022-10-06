أيمن عزب: الصحة رأس مالنا.. واللي بيتعرض عليا مش بيعجبني|فيديو

أكد الفنان أيمن عزب ، أنه عمل في المسرح الخاص بالقطاع العام و القطاع الخاص ، مضيفاً أنه عمل مع الفنان عادل إمام ، و الفنان محمد صبحي في مسرح القطاع الخاص، و كانوا مسرحيين هامين.

كيف يستعد الفنان أيمن عزب لعمله

وأضاف أيمن عزب اثنائ أستضافته مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"المذاع على فضائية "cbc"، قائلاً:" أشتغلت في الدولة، و عملت مسرحيات كتير، مؤخراً الحاجات اللي بتتعرض عليا ، مش بتعجبني أوي، أو الوقت مش مناسب"

وتابع:" هي شغلانتنا كده، ساعات الدنيا بتبقى ماشيه، و ساعات مش بتبقى ماشيه،و أنا طول الوقت اللي معنديش شغل فيه، بستعد لشغلي، إني بتفرج على سينما كتير، و بتفرج على مسرح كتير، و بقرأ، و بحاول أحافظ على صحتي ، عشان رأس مال شغلتنا الصحة"