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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه لأسوان.. أحمد حمودي: أصعب فترات حياتي كانت مع بيراميدز.. فيديو

صدى البلد

 

قال أحمد حمودي لاعب فريق الأهلي السابق، والمنضم حديثاً لفريق أسوان، أن هيثم عرابي المشرف على الكرة بالنادي هو كلمة السر في انضمامي للفريق.

وأضاف حمودي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن قرار انضمامه لنادي أسوان جاء بعد دراسة، لافتا إلى إنه وافق على العرض نظرا للجهاز الفني المميز الذي يقوده ربيع ياسين بجانب الصفقات الجيدة التي أبرمها النادي هذا الصيف.

وتابع حمودي، أن تجربة بيراميدز كانت أصعب تجربة مرت عليا في مشواري الكروي، ونجحت في تخطي تلك التجربة بالعودة للملاعب الموسم الماضي مع المصري، والآن أنا منضم لفريق أسوان.

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ووجه حمودي الشكر إلى إدارة بيراميدز، على الفترة التي قضاها معه مؤكداً أنه كان يتمني أن يكون الحظ معه خلال فترة تواجده مع بيراميدز.

وعن حالة الغضب التي تظهر عند الجماهير عند انتقال لاعب من الأهلي لفريق بيراميدز، قال حمودي، «جمهور الأهلي الحقيقي يتمني الخير للاعبيه».


وأشار حمودي، على أن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، من أفضل المدربين المتواجدين حالياً على الساحة الكروية، مشيراً أنه كان يتمني اللاعب تحت قيادته.

وواصل حمودي، أن سبب عدم استمراره مع المصري بسبب ظروف خاصة تعرض لها خلال تلك الفترة، موجهاً الشكر لجماهير بورسعيد التي تساند المصري في جميع المباريات.
 

الأهلى صدى البلد بيراميدز أسوان فريق بيراميدز نادي اسوان

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