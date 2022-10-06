بحضور عدد من الوزراء.."العائلة المقدسة فى قلب شعوب العالم" 10 أكتوبر الجاري

بالإشارة إلى التوجيهات الرئاسية باعتبار إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر مشروعا قوميا، وانعقاد الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للصحفيين والكتاب السياحيين بالقاهرة يومي 9 و10 أكتوبر الجاري.



تقام احتفالية "العائلة المقدسة في قلوب شعوب العالم" بفندق سونستا سعت 1100 صباح يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من السادة الوزراء وأعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ وعدد من السفراء المعتمدين وعدد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى 200 صحفي من مختلف أنحاء العالم.



وتنظم الاحتفالية رعاية وزارة الخارجية وبمشاركة جمعية إحياء التراث الوطني (نهرا) ومجلس إدارة الاتحاد العالمي.