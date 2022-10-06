الاتحاد المنستيري: نتمنى أن نعبر على حساب الأهلي إلى دور المجموعات.. فيديو



لم يخف أمير الحزم الأمين العام لفريق الاتحاد المنستيري، امنياته بتأهل فريقه إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

وقال الحزم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،الأهلي لديه الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة ونتمنى أن نعبر على حسابه هذه المرة إلى دور المجموعات.

الاتحاد المنستيري يرحب بالاهلي..

وأضاف،نرحب بالأهلي في بلده الثاني وأتمنى أن نكون في أفضل مستوياتنا أمام الأهلي، وتعاقدنا مع 8 صفقات مع بداية الموسم، والفريق جاهز كامل العدد لمواجهة الأهلي.

وأتم، سنصل إلى مدينة القاهرة يوم 13 أكتوبر استعدادًا لمواجهة الإياب 15 من الشهر ذاته، والمغادرة ستكون يوم 16.