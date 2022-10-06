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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شابو وحشيش.. تجديد حبس شخصين يتاجران في المخدرات بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بجرجا جنوب سوهاج، بتجديد حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لضبطهما وبحوزتهما 12 تذكرة من مخدر الشابو، و38 قطعة من الحشيش المخدر، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث المركز.

مفادها إتجار كلًا من المدعو "ع. م. ع" 55 عامًا، عاطل، وم. ا. د- 46 عامًا- عاطل- يقيمان ناحية المجابرة دائرة المركز"، في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة المركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين المذكورين، وأمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول 38 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني 12 تذكرة لمخدر الشابو يزنوا حوالي 50 جرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفا بحيازتهما المواد المُخدرة بقصد الاتجار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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