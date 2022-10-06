فرج عامر: هالاند لن يستمر في مانشستر سيتي وباريس سيقاتل من أجله

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر “ هالاند ظاهرة كروية نادرة مثل الفيل الأبيض مثلا لن يتكرر في خلال ال١٠٠ سنة القادمة ، سوف يصنع أرقام قياسية خيالية .

وتابع : لن يستمر في مانشستر سيتي سوى موسمين ، وباريس سان جيرمان ستقاتل من أجل الفوز بة ، خاصة أن رغبته الأولى الانتقال إلى ريال مدريد والاستقرار فية ”.



و اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدفين الأول والثاني عن طريق هالاند في الدقائق 7 و32، ثم سجل خوتشولافا الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39.

ثم سجل رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 76.