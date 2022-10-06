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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريشة: لا أنتمي للأهلي أو الزمالك وحسام حسن أكثر مدير فني أرهقني..فيديو

صدى البلد


أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أنه لا ينتمي أي الأهلي أو الزمالك ودائماً ما يلتزم الحياد في التعامل مع كل فرق الدوري الممتاز أثناء عمله قبل اعتزال التحكيم رسمياً.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لا أنتمي للأهلي أو الزمال وحسام حسن أكثر مدير فني "أرهقني" في الملعب".

وتابع:" جمال الغندور أفضل من عصام عبد الفتاح في رئاسة لجنة الحكام وهاني أبو ريدة أكثر من دعمني في مسيرتي التحكيمية ".

 

غرامة للأهلي من كاف.. 

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 قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” توقيع عقوبات على الأهلي عقب أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي والتي توج بها الفريق المغربي.

ووقع الكاف غرامة مالية على الأهلي والوداد المغربي تقدر بـ 10 آلاف دولار لكل فريق .

كما قرر إيقاف رامي ربيعة نجم الأهلي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء بالمباراة حيث إنه سيغيب عن مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

 

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