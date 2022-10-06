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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة: التعرض لبعض ملوثات الهواء يؤدي إلى زيادة الإصابة بسرطان الثدي | تفاصيل

سرطان الثدي
سرطان الثدي

عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان، هذه الغازات تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي وفق دراسة طبية حديثة.

ووفقا للتقرير، مع بداية شهر أكتوبر سنويا تتركز حملات التوعية حول العالم للتثقيف بشأن سرطان الثدي، بصفته الشهر العالمي للتوعية حول هذا المرض .

وفي هذا السياق، أجريت دراسة طبية فرنسية حديثة على آلاف النساء فى فرنسا، تكشف أن التعرض لعدد من ملوثات الهواء يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

التعرض لغاز ثاني أكسيد النيتروجين يسبب الإصابة بسرطان الثدي

ووفق الدراسة التي قام بها عدد من أعضاء عدة جامعات ومعاهد، كجامعة ليستر البريطانية ومركز ليون بيرار الفرنسي، فإن التعرض لغاز ثاني أكسيد النيتروجين الموجود فى عوادم السيارات، خاصة محركات الديزل، وينبعث عند حرق الفحم والنفط والغاز والنفايات، يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي.

ودراسات سابقة بينت أن العوامل الجينية أو الهرمونية، وكذلك العوامل المتعلقة بالعمر أو نمط الحياة، إلا أن تركيز الأبحاث الحديثة انصب على الملوثات، وفى تحليل نشر عام 2021، ذكر أنه من الممكن ربط نحو 1700 حالة كل عام فى فرنسا بتلوث ثاني أكسيد النيتروجين.

سرطان الثدي دراسة طبية حديثة الشهر العالمي للتوعية دراسة طبية فرنسية حديثة الإصابة بسرطان الثدي ثاني أكسيد النيتروجين

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