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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا رحلت أكثر من 1.6 مليون أوكراني قسرًا

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا رحّلت قسرا أكثر من 1.6 مليون أوكراني إلى أراضيها، وصادرت العديد من وثائقهم.


وأضاف زيلينسكي - في خطابه أمام المشاركين في جلسة الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، المنعقدة حاليا في ليما- أن روسيا رحلت "أكثر من 1.6 مليون أوكراني قسراً وهم مشردون حاليا في جميع أنحاء المناطق الروسية النائية، بل وصادرت وثائق العديد منهم".


وأشار إلى أن العديد منهم مروا عبر معسكرات تصفية روسية رهيبة، وتعرضوا لسوء المعاملة والترهيب، قائلا: "روسيا أرسلت جيشها إلى أوكرانيا لتحويلنا إلى مستعمرتهم- كما كانت للأسف من قبل- في زمن الإمبراطوريات".
وتابع زيلينسكي: إن ملايين الأوكرانيين وقفوا للدفاع عن الحرية وبلدهم، ولن يسمحوا بالتأكيد لروسيا بإعادة ذلك الزمن القديم غير العادل.


وأردف: "ليس لدينا شك في أننا سننتصر في هذه الحرب، وسنكون قادرين على حماية استقلال أوكرانيا، الانتصارات اليومية على الجبهة وعشرات المدن والقرى المحررة في أوكرانيا تثبت ذلك " .


وتساءل زيلينسكي: "كم عدد أفراد شعبنا الذي ستنجح روسيا في قتله قبل أن تعترف بهزيمتها ".


وشدد الرئيس الأوكراني على بذل قصارى الجهود لتحرير الأراضي الأوكرانية في أقرب وقت ممكن؛ لإنقاذ الشعب من هذا التدخل العسكري بأسرع ما يمكن، قائلا: "نحن نبذل قصارى جهدنا لوضع حد لقائمة روسيا الطويلة من الضحايا الأوكرانيين".
 

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