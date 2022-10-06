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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

توحيد منفذ الشحن.. ورطة كبيرة وأزمة لكل مستخدمي هواتف iPhone

ورطة كبيرة وأزمة
ورطة كبيرة وأزمة لكل مستخدمي هواتف iPhone

يعمل الاتحاد الأوروبي (EU) على توحيد منفذ الشحن للمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية لبعض الوقت الآن، ومع إصدار أحدث قانون، سيطلب من شركة آبل Apple الأمريكية إطلاق هواتف iPhone المستقبلية الخاصة بها باستخدام منفذ USB Type C.

 

وفقًا لبيان صحفي رسمي ، سيصبح منفذ USB Type C هو المعيار للهواتف الذكية الجديدة ، مع دخول القانون حيز التنفيذ "بحلول نهاية عام 2024"..  بالإضافة إلى ذلك ، لا يقتصر هذا القانون على الهواتف فقط ، بل يشمل أيضًا أجهزة التابلت والكاميرات.  

ومع ذلك ، سيؤثر هذا القانون والتغيير الجذري بشكل ملحوظ على هواتف iPhone المستقبلية، وجدير بالذكر أن هاتف iPhone التابعة لـ Apple هو الهاتف الوحيد الذي لا يزال يستعمل بمنفذ Lightning Port الخاص بالشركة، حتى أحدث سلسلة iPhone 14 تتميز بهذا المنفذ.  
 

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Apple تتخلى عن منفذ الشحن الخاص بها 

 

ولكن في خلال عامين فقط ، ستضطر Apple الاستجابة إلى طلبات الاتحاد الأوروبي بسبب التغيير الجديد، و سيكون هذا القانون بأكثر فائدة للمستخدمين لأنه لن يتوجب عليهم أن يقتصروا على شاحن Lightning Port التي تبيعها Apple وبعض الشركاء المحددين فقط. 

 

من المتوقع أن تتبنى الشركة معيار USB Type C مع إطلاق سلسلة iPhone 16، لكنه بسبب عدم رغبة شركة Apple في التغيير ، فقد يتأخر حتى iPhone 17.  
 

iPhone USB Type C الاتحاد الأوروبي Lightning Port iPhone 14

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