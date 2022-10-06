أخبار التكنولوجيا| Infinix تطلق هاتف فلاجشيب بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر رخيص ..ورطة كبيرة وأزمة لكل مستخدمي هواتف iPhone

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

وافق تويتر Twitter - مرة أخرى - على اقتراح رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك Elon Musk بشراء الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم، حيث إنه في بيان، أكد تويتر أنه تلقى خطابًا من ماسك يفيد أن "نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد".

أعلنت منصة تويتر Twitter بعد فترة تجريب استمرت شهورا، أن زر "تعديل التغريدات" Edit أصبح متاحاً أخيراً وبشكل رسمي لمستخدمي النسخة المدفوعة المعروفة بـ "تويتر بلو" أو Twitter Blue، وذلك في عدد من البلاد.

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix عن هاتفها الذكي الرائد الجديد ، والذي أطلق عليه اسم Infinix ZERO ULTRA، الذي يأتي مع بعض الميزات الفائقة ويتم تسعيره بشكل تنافسي.

يعمل الاتحاد الأوروبي (EU) على توحيد منفذ الشحن للمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية لبعض الوقت الآن ، و مع إصدار أحدث قانون ، سيطلب من شركة آبل Apple الأمريكية إطلاق هواتف iPhone المستقبلية الخاصة بها باستخدام منفذ USB Type C.

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية العملاقة أحدث هاتف لها في سلسلة Nova 10 تحت اسم Huawei Nova 10 SE ، التي تضم هاتفين آخرين Nova 10 و Nova 10 Pro.