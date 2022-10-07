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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تشكيل عصابي يواجه المشدد عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 

وبإجراء التحريات تبين قيام 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

 

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزتهم عملات "أجنبية – محلية" للاتجار بها في سوق النقد الأجنبي، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية . 

 

 

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

 

نصت المادة 233 من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية جرائم الإتجار النقد الأجنبي

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