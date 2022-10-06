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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل معركة أبو عطوة: استغرقنا 6 سنوات في الصاعقة استعدادا لحرب أكتوبر

الرقيب أحمد إبراهيم
الرقيب أحمد إبراهيم البدري، أحد أبطال معركة أبو عطوة

قال الرقيب أحمد إبراهيم البدري، أحد أبطال معركة أبو عطوة والمكرم من الرئيس السيسي، إنه استغرقنا 6 سنوات في الصاعقة استعداداً ليوم النصر، مشيرا إلى أنها كانت تدريبات شاقة جدا ليوم المعاد مع اليهود.

وأضاف “البدري” خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر 2”، أن كل شخص كان يبذل جهده من أجل يوم الموعد، موضحا: “طولبت في التجنيد ونقلنا أنا وزملائي إلى معكسر الحلمية وأتي مندوب الصاعقة واختاره بعد الإختبار أمامه.. وكنا 12 فرد.. وتلك كانت بدايتي مع الصاعقة”.

وفي سياق متصل،  قال اللواء سمير فرج، أحد أبطال  حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر هي حرب عظيمة فى تاريخ الجيش والشعب المصري، معقبا: “دائما حلاوة النصر ندوقها من طعم الهزيمة”.

وأضاف باكيا: "كنا بننام فى الخندق وكل عسكري حاضن بندقيته والقنبلة الآر بي جي ويقولك يا فندي هيعدوا على جثتنا"، موضحا أن هذا ما يبين أن العسكري المصري قوي.

وأوضح أن إسرائيل فى كل اشتباك كانت تضرب الإسماعيلية أو بور سعيد أو السويس، معقبا: “الناس كانت بتنزل من شققها وبيتها وتركب أتوبيسات ومش عارفين رايحين فين.. وكنت بورسعيدي، إخواتي قالولي إلحق أبويا وأمي مش عايزين يمشوا.. فروحت لأبويا قالي نمشي نروح فين”.

الرقيب أحمد إبراهيم البدري الرئيس السيسي أبطال معركة أبو عطوة الصاعقة اليهود

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