التضامن: صرف دعم تكافل وكرامة لأكثر من 24 ألف مستفيد بشمال سيناء

بذلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودا كبيرة فى تنمية محافظة شمال سيناء، فعلى مدار السنوات الماضية، قامت الوزارة بالعديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة لدعم أسر محافظة شمال سيناء، ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء؛ كثفت الوزارة الجهود المبذولة لتنمية المحافظة.

وكثفت الوزارة العمل مع المجتمع الأهلي، وشكلت لجنة رئيسية بالوزارة ولجانا فرعية "لجنة المسح الاجتماعي - الدعم الغذائي – الدعم الصحي – الدعم النقدي - المشروعات الصغيرة - البنية التحية وسكن كريم"، وتجتمع اللجان بشكل دوري لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودمج أسر محافظة شمال سيناء في النسيج القومي المصري من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء، ودعمهم بالخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتقديم الدعم النقدي لهم، ومحو أمية السيدات، وتأهيلهن وتدريبهن على حرف منتجة، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر، وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.

ويرصد هذا التقرير أهم وأبرز التدخلات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أسر محافظة شمال سيناء والتي تتم بشكل شهري ومتابعة مستمرة.

أولا: الحماية الاجتماعية

وفرت وزارة التضامن الاجتماعى دعما نقديا شهريا منتظما "تكافل وكرامة والضمان" لإجمالي 24,540 مستفيد موزعين كالتالي: "12,146 تكافل- 10,177 كرامة- 2,217 ضمان"، بإجمالي مبلغ 135,455.000 جنيه سنوياً، كما تم استخراج بطاقات تموينية لـ 10,165 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.

كما تم صرف مساعدات نقدية لإجمالي 5,540 من الأسر الأولى بالرعاية وللصيادين والسائقين المضارين من عمليات مكافحة الإرهاب ومن النقل لمناطق أخرى بمبلغ وقدره 53,440,000 جنيه سنوياً، وتم صرف تعويضات دفعة واحدة لإجمالي 2,143 مصاب، و742 من أسر الشهداء للمتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية بإجمالي مبلغ 195,860,000 جنيه، كما تم صرف تعويضات مبانٍ لـ 815 أسرة نتيجة أحداث إرهابية بمبلغ وقدره 11,668,000 جنيه، وتم سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن 670 من الصيادين المضارين من وقف عمليات الصيد وقت مكافحة العمليات الإرهابية.

- تم استخراج بطاقة خدمات متكاملة لـ 1,580 حالة، كما تم توفير 25 من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيا: التمكين الاقتصادي

عملت الوزارة على تمويل 1600 مشروع متناهي الصغير، منها 930 مشروع أغنام فردي، و670 مشروعا للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وذلك بتمويل من موازنة الدولة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وصندوق تحيا مصر، و جار التنسيق لإنشاء وحدة إنتاج ملابس، كما يجري إنشاء معصرة زيتون لإيجاد سلاسل قيمة تهدف إلى تشغيل أكثر من مرحلة في الزراعة والجمع، والعصر والتعبئة والنقل.

ثالثا: الخدمات التعليمية

قامت الوزارة بإنشاء 7 حضانات جديدة ورفع كفاءة 8 حضانات قائمة، واستفاد 2500 طالب من برنامج المهارات الحياتية ومن التدريب على الإسعافات الأولية، كما استفادت 235 مدرسة من رفع خدماتها الأساسية ومن استكمال الحزم المدرسية.

رابعا: مبادرات تمت بالشراكة مع المجتمع المدني

أوضحت الوزارة أنه يوجد 450 جمعية ومؤسسة أهلية مسجلة بمحافظة شمال سيناء.

ويبلغ إجمالي التمويل الوارد إلى شمال سيناء 89,497,000 جنيه، ويتنوع التمويل ما بين المحلي والأجنبي، وتم حفر 3 آبار زراعية عميقة وخطة خدمة البئر الواحد 25 فدانا بإجمالي 75 فدانا للثلاثة آبار، وفي انتظار توصيل التيار الكهربي لهذه المناطق وللآبار بصفة خاصة.

وجار تركيب 18 بئر شرب و20 بئر زراعة، كما جار حصر 50 بئرا تحتاج إلى صيانة لبدء تشغيلها مرة أخرى، وتم تنفيذ قوافل للدعم الغذائي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كما يلي:

- 98,500 كرتونة مواد غذائية.

- 15,300 طن لحوم مجمدة.

- 250,000 عبوة دقيق.

- ألبان أطفال.

- 4000 بطاطين ومفروشات وملابس.

الدعم الصحي

أوضحت الوزارة أنه تم توزيع 10,000 كمامة للحماية من فيروس كورونا، وتم تنفيذ قوافل طبية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وقد تم الكشف على 842 فردا، وتحمل تكلفة علاج 775 منهم، كما تم إجراء 30 عملية جراحية، وتقديم التحاليل الطبية وتطعيمات كورونا لـ 1325 فردا.

التوعية والتدريب

ذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ ملتقيات التوعية المجتمعية الشاملة، بالشراكة مع 650 متطوعا من الشباب، وتم تنفيذ إجمالي 481 ندوة في مجال الحماية من تطرف الفكر ومن جميع أشكال العنف مثل زواج القاصرات وختان الإناث، ووصل إجمالي المستفيدين إلى 11,803 فرد، وجارٍ حصر الآبار التابعة للدولة التي تحتاج إلى صيانة، وتم بناء مدرسة إعدادي (مدرسة صناع الحياة الإعدادية المشتركة) بقرية عمر بن الخطاب بوادي الجدي.