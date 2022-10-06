غرفة صناعة الأخشاب والأثاث تشارك بمعرض تراثنا للحرف اليدوية الأحد المقبل

أعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، عن مشاركتها فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثالث على التوالي، والمقرر افتتاحه يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، والذي تستمر فعالياته حتي 15 أكتوبر 2022.

وأوضح المهندس طارق حبشي، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الغرفة تشارك بمعرض تراثنا للمرة الثالثة، وتستهدف تشجيع المصنع المبدع في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم وفعال، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات المصنعين المصريين وإمكانياتهم في إنتاج منتجات بخامات مصرية 100 % بداية من الخشب ، الدهانات ، الإسفنج ، النحاس ، الحديد ، البردي ، جريد النخل.

ومن جانبه، أوضح عمرو عرنسه، عضو الغرفة أن الغرفة تشارك بجناح تم تصميمه ليناسب فاعليات المعرض، على مساحة 21 مترا، وقد قامت الغرفة بدفع كافة تكاليف المعرض، في إطار دعم و تشجيع الغرفة للصناع علي استخدام و تصميم القطع باستخدام خامات محلية.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الرابع على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.