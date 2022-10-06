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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وصلت 435 ألف جنيه .. زيادة في أسعار MG5 موديل 2022

اسعار السيارة MG5
اسعار السيارة MG5 موديل 2022

ارتفعت من جديد أسعار السيارة MG5 موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، حيث قدرت نسبة الزيادة بقيمة بلغت 35 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، لتبدأ أسعارها من 390 ألف جنيه.

بعد الزيادة الأخيرة .. قائمة أسعار سيارات MG موديل 2022

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة MG5 موديل 2022 في السوق المصري 

 اسعار السيارة MG5 موديل 2022 

دعمت السيارة MG5 موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، ومنظومة الوسائد الهوائية، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، بالإضافة إلى نظام متابعة ضغط الإطارات، والثبات الالكتروني، وحساسات ركن خلفية وامامية، مع كاميرا لسهولة التحكم.

 اسعار السيارة MG5 موديل 2022 

وحصلت السيارة MG5 موديل 2022 على العديد من وسائل الرفاهية بحسب التجهيزات وابرزها، شاشة عرض الوسائط وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقعد امامي للسائق قابل للحركة كهربائيًا، بالإضافة إلى فتحة سقف، و زر إيقاف وتشغيل المحرك.

 اسعار السيارة MG5 موديل 2022 

ويمكن للسيارة MG5 موديل 2022 الاستجابة لاوامر الحركة عبر محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بينما ينتج موتور السيارة قوة بلغت 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 خلال 12.5 ثانية.

 اسعار السيارة MG5 موديل 2022 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG5 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى MG5 موديل 2022 بسعر 390 ألف جنيه بدلاً من 355 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG5 موديل 2022 بسعر 415 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG5 موديل 2022 بسعر 435 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه.

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