مصطفى بكري : حرب الاستنزاف كانت بداية الطريق لنصر أكتوبر | فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار حرب أكتوبر اتخذ في لحظة حاسمة، مشيرا إلى أن الرئيس السادات اتخذ القرار، وكان هناك ثقة في تحقيق الإنتصار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن حرب الاستنزاف كان لها دور كبير، مؤكدا أن تلك الحرب كانت بداية الطريق لنصر أكتوبر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري كان على يقين بأن الجندي المصري، لو أراد العبور سننتصر، ويهزم العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن الجندي المصري استطاع أن يحرر سيناء.

موقف الملك فيصل

وأشار مصطفى بكري إلى أن عزيمة المصريين وقدرتهم ودفاعهم عن حقهم كان الدافع الأول بتحقيق هذا الإنتصار الذي هز أرجاء العالم.