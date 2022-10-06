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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة بدمياط: محو أمية 375 دارسا في قرية كفر سعد..فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد  معتصم بالله الجندي منسق حياة كريمة بمحافظة دمياط، أنه تم دراسة أهداف التنمية المستدامة مع بداية تطبيق مشروعات حياة كريمة في مراكز وقرى دمياط .

 

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تنفيذ 26 مشروعا في قطاع مياه الشرب بقرى حياة كريمة بالقليوبية

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محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات المياه والصرف بقرى حياة كريمة

وقال معتصم بالله الجندي  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز": "حياة كريمة عملت على محو الأمية في قرى حياة كريمة ومنها قرية كفر سعد بدمياط".

 

وتابع معتصم بالله الجندي: "القضاء على الأمية يعمل على  تعزيز القدرات الشخصية للأفراد وتحقيق التنمية البشرية والإجتماعية".

وأكمل معتصم بالله الجندي:  نقوم بتوعية الأهالي بأهمية محو الامية كي يكونوا أشخاص منتجين في المجتمع ، وتقدم لمبادرة محو الأمية بقرية كفر سعد بدمياط  1185 دارس وتقدم للامتحان 751 ونجح منهم 375 دارس".


 

حياة كريمة محو الأمية قرى اخبار التوك شو دمياط

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