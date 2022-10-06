مصر حصن الأمة.. وزير يمني: ذكرى أكتوبر المجيدة نصر لكل العرب

أكد الوزير اليمني السابق محمد مقبل الحميري، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد تاريخ لا ينسى فقد أعاد للعرب كرامتهم بعد انكسار وأعاد للجندي المصري اعتباره بعد هزيمة ، وحطم خط بارليف الذي لا يخترق ، وهزم الجيش الإسرائيلي الذي كان قد أشيع أنه لا يهزم.

وقال الحميري، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن نصر أكتوبر نصر لمصر وكل العرب وسيظل محفورا في الوجدان وسيظل التاريخ شاهدا على ملحمة تتعلم منها أجيال وأجيال دروسا في العزة والكرامة ومعنى النصر، فقد كان نصرا كَسْر غرور اسرائيل ، مؤكداً أن هذا النصر ليس فقط للمصريين بل انعكس ايجابياته على كل العرب، فمصر هي حصن الأمة وأملها على مر التاريخ.