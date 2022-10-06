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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الروسي: مستعدون لوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا ولكن بشروط

صدى البلد

أعربت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، عن استعداد بلادها لوقف أعمالها العسكرية في إطار العملية الخاصة في أوكرانيا، ولكن بالشروط التي حددتها موسكو.


وقالت ماتفيينكو - خلال مشاركتها في قمة رؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين بإندونيسيا - : "نحن مستعدون لوقف المزيد من العمل العسكري ولكن بالشروط التي تحددها روسيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 


واقترحت كبيرة المشرعين الروس، في وقت سابق من اليوم، على الوفد البرلماني الأوكراني، الجلوس على طاولة المفاوضات، مؤكدة أن روسيا تؤيد التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة القائمة. 


وشددت على أن موسكو عرضت مرارًا إجراء محادثات حول تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية، وتم التوصل إلى الاتفاقات عمليًا، لكن كييف رفضت هذه الاتفاقات بعد ذلك، قائلة إنه "من الواضح أنها محكومة من الخارج". 


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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