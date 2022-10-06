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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تجنبها فورا.. 5 أسباب خطيرة للوفاة المبكرة

وفيات
وفيات

يبلغ متوسط ​​العمر في الولايات المتحدة 78.6 سنة، ومع ذلك «يموت ما يقرب من 900000 أمريكي كل عام قبل الأوان للأسباب الخمسة الرئيسية للوفاة، لكن يمكن منع 20% إلى 40% من الوفيات الناجمة عن كل سبب»، وفقًا لدراسة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
 

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ويمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحية مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة في الأسبوع والفحوصات الروتينية في تقليل مخاطر الموت المبكر.

من أجل ذلك حددت الدكتورة بايو كاري وينشل المديرة الطبية للرعاية العاجلة بـ Carbon Health ومستشفى سانت ماري، خمسة أسباب رئيسية للوفاة المبكرة، وطرق تجنبها، وذلك وفق ما نشر موقع «eat this not that» الطبي المتخصص.. وهي:

1- التدخين

تقول وينشل «يزيد التبغ بشكل كبير من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسرطان والالتهابات عن طريق إتلاف القلب والأوعية الدموية ما يؤدي في النهاية إلى تقليل تدفق الدم إلى أعضائك.

 ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن متوسط ​​العمر المتوقع للمدخنين هو على الأقل 10 سنوات أقصر من غير المدخنين، وأن الإقلاع عن التدخين قبل سن الأربعين يقلل من خطر الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين بحوالى 90 %».

2- ارتفاع ضغط الدم

المرض الذي يشار إليه غالبًا باسم «القاتل الصامت» يتسبب في تلف الأوعية الدموية عن طريق تقليل تدفق الأكسجين والدم إلى القلب.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم. 

يمكن أن يؤدي فحص ضغط الدم لديك ومشاركة نتائجك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إلى تقليل مخاطر الوفاة المبكرة بشكل عام، حسب وينشل.

3- زيادة الوزن

قد تؤدي زيادة الوزن مع الحالات المزمنة الأخرى إلى زيادة خطر تعرضك للوفاة المبكرة. 

ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الدهون حول أعضائك وتراكم الكوليسترول (داخل الأوعية) والذي يشار إليه أيضًا باسم البلاك. ما يزيد من مخاطر تعرضك لحدث قلبي أو عصبي مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

4- الموت المرتبط بالحمل

وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فانه يمكن الوقاية من معظم الوفيات المرتبطة بالحمل؛ إذ تعاني حوالى 50000 امرأة كل عام من المخاض أو الولادة بنتائج غير متوقعة. وأن النساء ذوات البشرة السوداء أكثر عرضة بثلاث مرات للوفاة بسبب متعلق بالحمل مقارنة بالنساء البيضاوات. 

وهناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا، بما في ذلك محدودية الوصول إلى رعاية عالية الجودة والتحيز الطبي الضمني، فضلاً عن العوائق البيئية والمالية.

5- السرطان

تنص جمعية السرطان الأمريكية على أن «السرطان لا يزال ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في الولايات المتحدة بعد أمراض القلب. 

ومن المتوقع حدوث ما مجموعه 1.9 مليون حالة سرطان جديدة و 609360 حالة وفاة بسبب السرطان في الولايات المتحدة عام 2022؛ وحوالى 1670 حالة وفاة في اليوم».

وتحث الدكتورة كاري وينشل على معرفة عوامل الخطر الخاصة بك (الشخصية والعائلية)، لأن الخضوع للفحص للكشف المبكر وخيارات نمط الحياة (تجنب التدخين والكحول والأطعمة المصنعة) والبقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يقلل من مخاطر الوفاة المبكرة بالسرطان. 

الولايات المتحدة الوفيات الأمراض نمط الحياة

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