أخبار التكنولوجيا| الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط..استثمارات سوق الألعاب الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

أصبح الهاتف الذكي أحد أهم الإستخدامات اليومية إن لم يكن أهمها، خاصةً أن أشهر هاتف ذكي فى العالم بالطبع سيكون آيفون، الذى يفضله الملايين ويسعون لشراء أى من إصداراته، إلا أن ارتفاع أسعار منتجات آبل الأمريكية يقف عائقاً جراء ذلك، ولكن مع هذا العرض يمكنك اقتناء iphone 11 بأقل من نصف سعره.

تتميز شركة سامسونجSamsung الكورية الجنوبية دائما إرضاء جميع الطبقات والفئات بداية من هواتف الفلاجشيب إلى الهواتف ذات الميزانية المحدودة، ويعد أحد أفضل هواتفها القادمة للفئة المتوسطة هاتف Galaxy A54 الذي سيأتي بتصميم شبابي أنيق بجانب العديد من الإمكانات المتميزة والسعر المناسب.

أصبح من الصعب إنكار حجم إيرادات سوق الألعاب الإكترونية، التي أصبح تأثيرها ملحوظا على بعض الاقتصاديات الكبرى حول العالم ، حيث ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن عدد لاعبي الفيديو في عام 2020 بلغ 2.69 مليار لاعب في جميع أنحاء العالم، بإجمالي إيرادات بلغ حوالي 159.3 مليار دولار.

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي Xaiomi الرائدة أحدث جهاز تابلت خاص بها Redmi Pad في الهند حيث أنها ثاني أكبر سوق في العالم للهواتف الذكية، ويستهدف الجهاز محدودي الدخل حيث يأتي بمواصفات مناسبة وسعر رخيص لجعله أحد أفضل المعروض حاليا، وسينتشر التابلت عالميا قريبا.

طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتف ذكي من الجيل الرابع منخفض التكلفة في السوق تحت اسم Galaxy A04s ، ويعد هذا الهاتف أحد أكثر هواتف سامسونج الذكية منخفضة التكلفة لهذا العام.

يعد هاتف Google Pixel 6a أحد أفضل هواتف أندرويد ذات الميزانية المحدودة ، وعلى الرغم من أنه هاتف جديد تم إطلاقه منذ شهور قليلة، إلا أن جوجل تخفض الأسعار بالفعل.