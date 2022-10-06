وزير الشباب والرياضة: الشعب المصري سطر ملحمة بطولية في حرب أكتوبر.. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجنود المصريين قدموا تضحيات كبيرة في حرب أكتوبر 1973 لاستعادة الأرض.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن القوات المسلحة مازالت تقوم بحماية الشعب في الداخل والخارج، ودائما لها دور محوري.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الشعب المصري سطر ملحمة بطولية في حرب أكتوبر، مؤكدا أن الشعب كان داعم بشكل قوي وكان لديه ثقة بالقوات المسلحة المصرية لتحقيق النصر.

نظمنا مسيرات

وأشار أشرف صبحي إلى أنه نظمنا مسيرات في كل المحافظات إحتفالا بحرب أكتوبر المجيدة.