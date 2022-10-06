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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الشباب والرياضة: الشعب المصري سطر ملحمة بطولية في حرب أكتوبر.. فيديو

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الجنود المصريين قدموا تضحيات كبيرة في حرب أكتوبر 1973 لاستعادة الأرض. 

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وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”،  أن القوات المسلحة مازالت تقوم بحماية الشعب في الداخل والخارج، ودائما لها دور محوري.

 

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الشعب المصري سطر ملحمة بطولية في حرب أكتوبر، مؤكدا أن الشعب كان داعم بشكل قوي وكان لديه ثقة بالقوات المسلحة المصرية لتحقيق النصر. 

 

 نظمنا مسيرات

وأشار أشرف صبحي إلى أنه نظمنا مسيرات في كل المحافظات إحتفالا بحرب أكتوبر المجيدة. 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة القوات المسلحة حرب اكتوبر الشباب والرياضة

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