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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أبطال أكتوبر: الحرب مثال للروح والتضحية والفداء والانتماء للوطن.. فيديو

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أكد اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر، أن  الشعب المصري وقف خلف القوات المسلحة بعد نكسة 67 من اجل التجهيز مرة اخرى لـ حرب أكتوبر 73.

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وقال محمد زكي الالفي  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن أبطال القوات المسلحة ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير الأرض في أكتوبر 73.

 

وأضاف محمد زكي الألفي:" حرب أكتوبر مثال للروح والتضحية والفداء والانتماء والولاء للوطن ".

 

وأكمل محمد زكي الألفي:" حرب الاستنزاف أستمرت لمدة ألف يوم وكانت أحد الوسائل الرئيسية لإعداد وتجهيز القوات المسلحة واستعادة الكفاءة القتالية بعد نكسة 67 ".

 

ولفت محمد زكي الالفي:"   القوات المسلحة المصرية أنشأت حائط للصواريخ، كما تم إنشاء قوات الدفاع الجوي المصري في فترة حرب الاستنزاف،  وكان هنا تدريب وإعادة تسليح وتنفيذ فعلي لعمليات قتالية ضد العدو في فترة حرب الاستنزاف ".
 

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