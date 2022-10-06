مصطفى بكري: نيفين القباج نموذج مشرف ..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن دور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي يتمثل في الإنسانية بالتواصل مع الناس وبحث القضايا ذات البعد الاجتماعي الهام، معلقا “هي نموذج مشرف”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزيرة التضامن الإجتماعي تعلم مشاكل المجتمع الخاصة بهؤلاء الفقراء والمعدومين، ودائما تقدم الدعم الكبير لهم.

.وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن وزيرة التضامن الإجتماعي تعمل على متابعة قضية الادمان سواء من مراكز العزيمة والتى تشرف عليها الوزارة، أو المراكز الأخرى.

