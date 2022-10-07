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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : عشاء رومانسي

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، أنك قد تكون مهذبًا مع الأشخاص من حولك، مما قد يساعدك في إكمال عملك بسلاسة.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

يمكنك الاستمتاع بأسرتك وحياتك المهنية، قد تكون مهذبًا مع الأشخاص من حولك، مما قد يساعدك في إنجاز عملك بسلاسة، قد لا تتحمل أي ضغط وقد تشعر بالراحة في العمل، قد يجعلك إرهاق عقلك متعبًا، بسبب عبء العمل الزائد ، قد لا تتمكن من الوصول إلى بعض الأحداث العائلية في الوقت المحدد ولكن قد تظل الأسرة داعمة، قد يتم علاج أي مشاكل صحية مزمنة تتعلق بوالديك الآن، يمكنك الاستمتاع بممارسة الرياضة اليومية.

توقعات برج الثور مهنيا

قد لا يكون لديك أي شيء رائع لتعزيزه فيما يتعلق بحياتك المهنية، قد تكون الأمور طبيعية ويمكنك إكمال مهامك الروتينية في وتيرتك، قد يكون لديك نظرة جيدة تجاه زملائك ورئيسك في العمل.

توقعات برج الثور صحيا

قد تكون صحتك مستقرة وقد لا يكون لديك ما يدعو للقلق، يمكنك اتباع نظام التمرين المنتظم وقد لا ترغب في تجربة أي شيء آخر، قد تكون راضيًا عن حالتك الصحية الحالية وقد تستمتع بها على أكمل وجه.

توقعات برج الثور عاطفيا

اليوم قد لا يكون مثيراً للغاية بالنسبة لك فيما يتعلق بحياتك العاطفية، قد يستمتع شريكك باليوم معك، مع عدم وجود اختلاف في الرأي، يمكنك قضاء يومك في راحة، يمكنك التخطيط لتناول العشاء مع من تحب.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

سيمكنك التفاني والعمل الجاد من جني الأرباح حتى من المصادر غير المخطط لها، الكسب الجيد مضمون وسيساهم في تحقيق أحلامك.

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