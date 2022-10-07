أسعار مواد البناء والحديد والاسمنت اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

يستعرض صدى البلد اسعار مواد البناء منها: الحديد والاسمنت اليوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر 2022، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب أسعار طن الحديد والاسمنت في الأسواق، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار الأيام الماضية، بتفاوت بسيط لا يتعدي 90 جنيها، فروق للأسعار بين الشركات.

اسعار مواد البناء والحديد والاسمنت اليوم

ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة اسعار الحديد و الأسمنت وخاصة المقدمين علي البناء أو تجديد وحداتهم السكنية، للوقوف علي ارخص اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر 2022، لتفادي جشع التجار، وتوفير نفقات البناء ليستطيعوا استكمال اعمال التشطيب.

اسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد المصريين 17750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد الكومي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عطية 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المعادي 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العشري 17100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن مصر ستيل 17200 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العتال 17800 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن حديد سرحان 17000 جنيه للطن - تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد عز 18100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 18000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15750 جنيهًا للطن -تسليم أرض المصنع.

اسعار الحديد اليوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر 2022

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 و400 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

اسعار الاسمنت اليوم

وجاءت أسعار الاسمنت اليوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر 2022 ضمن أسعار الاسمنت، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت بداية من 1410 إلى 1500 جنيه للطن، مع استقرار الاسعار لعده ايام دون زياده كبيره والتي تتراوح من 10 الي 90 جنيها.

اسمنت المسلة 1390 حنيها للطن

أسمنت السويدي 1500 جنيه للطن

اسمنت المسلح 1455 جنيهًا للطن.

أسمنت أسوان 1420 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 1430 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان 1470 جنيهًا للطن

اسعار طن الاسمنت اليوم تسليم أرض مصنع

أسمنت المعلم 1430 جنيهًا للطن

اسمنت وادى النيل 1400 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص 1440 جنيهًا للطن

اسمنت السهم 1410 جنيها للطن.

أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن

اسعار الاسمنت اليوم الجمعة الموافق 7 اكتوبر 2022

أسمنت العسكري بني سويف 1390 جنيهًا

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

ويجب شراء الحديد والاسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.